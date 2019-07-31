Процесс газификации дома – технически сложное и затратное мероприятие. Именно материальный вопрос часто является главным препятствием в обеспечении здания наиболее экономным способом теплоснабжения. Однако расходы на прокладку газопровода могут окупиться уже в ближайшие годы – при условии, что подключение выполнено с соблюдением требований и согласованием всех документов.
Способы газоснабжения частного дома
Без полноценной отопительной системы обеспечить комфорт проживания в зимнее время довольно проблематично. Для обогрева можно использовать различные виды отопительного оборудования – электрические, твердотопливные, работающие от энергии солнца. Однако газовые котлы уже много лет считаются наиболее эффективным и надежным решением в организации теплоснабжения.
Как выполнить газификацию частного дома для отопления и приготовления горячей воды:
Подключение к центральному газоснабжению
Считается наиболее распространенным вариантом. Если по улице, где расположен дом, проведена газовая магистраль, можно обратиться в газовое хозяйство по месту жительства и газифицировать здание с использованием ее услуг. Центральное газоснабжение отличается большей безопасностью по сравнению с автономной системой (газгольдером) и требует от владельцев жилья периодической регулировки параметров газового котла.
Установка газгольдера
К газификации загородного дома при помощи газгольдеров прибегают в случае, когда невозможно подключиться к централизованной магистрали. Газгольдерные системы предназначены для хранения относительно небольших объемов природного топлива – в среднем от 2500 до 20 000 м3, но могут круглогодично обеспечивать здания необходимыми запасами газа.
Применение газогенераторного или биогазового оборудования
Газогенераторные и биогазовые установки – редкое явление в российских реалиях. Они имеют высокую эффективность и при грамотном планировании снабжают жилище достаточными объемами топлива. Однако, некоторых потребителей отпугивает необходимость выделять большие площади под их установку и заботиться о постоянных запасах древесины, навоза и других материалов для получения газа.
Этапы газификации
Если вы решили проводить газификацию дома путем подключения к газовой магистрали, для начала следует выяснить, в чьей юрисдикции находится проходящий рядом газопровод. Как правило, им заведует местный Горгаз, в который и следует обращаться для получения разрешений и нужной документации.
Оформление документации
Первым документом, необходимым для прокладки газопровода, являются технические условия. ТУ представляет собой разрешение на подключение к магистрали, согласно которому газораспределительная организация (ГРО) гарантирует бесперебойную подачу природного топлива и поддержку его давления на должном уровне.
Какие документы нужно предоставить в ГРО для оформления технических условий при газификации дома:
- запрос на выдачу ТУ с указанием планируемого срока запуска газопровода и предполагаемого расходования газа;
- копии свидетельств о собственности на участок и здание;
- копию удостоверения личности;
- расчеты предельного расхода топлива (при использовании свыше 5 м3 в час);
- план участка и прилегающей к нему территории;
- согласие собственника (если документы подает арендатор);
- доверенность (при подаче документации представителем).
Разработкой ТУ занимаются специалисты ГРО. В готовом документе должны быть прописаны: часовой расход топлива, сроки подключения трубопровода и период действия технических условий.
После выдачи ТУ вам нужно составить договор с проектным бюро – ГРО либо сторонней компанией, которое будет заниматься подготовкой проекта для газификации дома. Для подготовки соглашения потребуются топографический план участка, технические паспорта на здание и устанавливаемое оборудование. При необходимости проектировщик может выехать на объект, чтобы произвести замеры и уточнить детали.
После получения на руки готового проекта понадобится согласовать его с техотделом Горгаза, а также заключить договор с ГРО на ведение технадзора, для которого нужен акт обследования дымохода. Еще один необходимый документ – соглашение на подключение природного топлива, которое составляется с газораспределительной организацией по заявлению собственника.
Составление проекта
Проект газификации загородного дома – обязательный пункт при проведении прокладочных работ, позволяющий правильно спланировать разводку, рассчитать и подобрать необходимое оборудование. Визуально он выглядит, как пояснительная записка из нескольких листов, в которой отражаются:
- поэтажный план здания с указанием мест прокладки труб и расположения приборов;
- параметры энергоэффективности объекта;
- спецификация газового оснащения;
- смета на установку;
- обоснование выбора того или иного способа монтажа;
- меры предосторожности и защиты.
На последних страницах проекта прописывают особые условия проведения работ и располагают сборочный чертеж, определяющий особенности размещения и сварки трубопроводов. Стоимость проекта при газификации частного дома может устанавливаться согласно Приказу ФАС №1151 (при обращении в ГРО), либо по рыночным расценкам, если документ будет заказываться в сторонних организациях.
Строительно-монтажные работы
После подготовки документации необходимо составить договор с организацией, которая будет проводить монтажные работы. Выбранная компания должна иметь лицензию и допуски на выполнение подобного рода мероприятий. Весь процесс газоснабжения можно разделить на несколько этапов:
- Прокладка внешнего газопровода. Трубопровод от центральной магистрали к участку может прокладываться подземным или наземным способом. При выборе подземного метода газификации дома используют трубы диаметром 15 см, которые помещают в заранее вырытые траншеи. На придомовой территории устанавливают газорегуляторный пункт, предназначенный для нормализации давления природного газа.
- Устройство котельной. Подготовка помещения для монтажа оборудования осуществляется одновременно с внешними работами. В рамках проведения этих работ закупают и устанавливают необходимые приборы, отделывают котельную согласно требованиям пожарных и газового хозяйства, готовят места для ввода газопровода. В котельной обязательно обустраивают дымоход, систему искусственной или естественной вентиляции. Аналогичную подготовку выполняют на кухне, где будет размещаться газовая плита.
- Подключение коммуникаций. На последнем этапе газификации загородного дома в здание вводят трубу и соединяют ее с основным стояком. После завершения сборки подключают регулирующие и измерительные приборы – счетчик, различные датчики, запорные краны.
Запуск системы
Перед запуском системы газоснабжения ее проверяет комиссия УГХ, которая составляет соответствующий акт. Чтобы осуществить первый пуск газа, необходимо получить разрешение от ГРО на введение трубопровода в эксплуатацию. Кроме того, потребуется заключить соглашение на поставку природного топлива. Обратите внимание, что поставщиком газа и газораспределительной организацией не всегда является одна и та же компания.
При фактическом запуске системы проводится проверка работоспособности всех приборов, устанавливаются показатели давления. Также осуществляется контроль над отсутствием утечки газа. Если проблем не выявлено, подписывается акт о подключении, который подтверждает, что здание газифицировано.
Требования к монтажу
При газификации дома необходимо четко соблюдать требования, которые предъявляются к прокладке газопровода и выполнению других монтажных работ:
- Глубина размещения труб на участке должна составлять 1,25–1,75 м от поверхности земли.
- В месте ввода трубопровода в здание трубы должны размещаться на глубине 0,75–1,25 м.
- Допускается проводить трубопровод внутрь строения как сквозь стену, так и через фундамент.
- Расстояние от газопровода до тепловых, водопроводных или канализационных магистралей должно быть не менее 0,2 м по вертикали. Для телефонных и электрических кабелей этот параметр составляет не меньше 0,5 м.
- При укладке стальных труб в землю необходимо позаботиться об их гидроизоляции, которая позволит предупредить развитие коррозионных процессов.
- В рамках газификации частного дома запрещено выполнять монтаж стояков и распределительных сетей в жилых помещениях.
- Нельзя прокладывать газопровод через дымоходы или вентиляционные каналы. Трубы не должны пересекать проемы дверей и окон, а при их размещении в местах прохождения людей они должны находиться на высоте не меньше 2 м.
- Ввод газопровода в здание и его разводка по помещениям осуществляется только посредством стальных труб. Недопустимо использовать полиэтиленовые трубы для наземного газопровода. Их не применяют в регионах с повышенной сейсмической активностью или в местах, где температура воздуха может опускаться ниже -45 °C.
Требования Федерального закона о газификации частного дома
Порядок газификации загородного дома определяется на федеральном уровне, то есть газовые службы и местные власти не вправе устанавливать свои устанавливать или запрашивать дополнительную документацию. Согласно ФЗ 69, 1314 и ряду других постановлений, при подключении к централизованной магистрали необходимо соблюдать следующие требования: Подключать к газораспределительной сети допускается только объекты капитального строительства, в том числе жилые или промышленные здания, возведение которых еще не закончено. Недопустимо газифицировать некапитальные постройки – теплицы, гаражи, летние кухни и иные сооружения без фундамента, а также отдельные жилые помещения в многоквартирных домах. Обращаться с заявлением о газификации дома может собственник или арендаторы, имеющие письменное одобрение владельца жилья. Если в здании несколько собственников, требуется согласие каждого из них.
Срок выдачи технического условия газораспределительной компанией не может превышать 14 дней. ТУ считается действительным не более 70 дней, по истечении этого периода документ потребуется оформлять заново.
Срок подключения газа не может превышать 9 месяцев для заявителей первой категории (с максимальным расходом топлива до 20 000 м3), если им не требуется разрешение на постройку газопровода мощностью до 0.6 МПа. При необходимости получать разрешение на подключение отводится не более 12 месяцев. Для других категорий потребителей газификация частного дома осуществляется в срок не более 1,5–2 года.
Заключение
Основная сложность при организации газоснабжения состоит в соблюдении законодательных норм и большом количестве согласований, которые требуют значительных затрат времени и сил. Воспользуйтесь сервисом компании «Мособлгаз», чтобы облегчить задачу по прокладке газопровода. Мы участвуем в программе по обеспечению природным топливом Московской области и работаем над созданием упрощенной системы подключения к газу, доступной для каждого жителя региона.
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